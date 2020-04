nyheter

Parkeringsleder Ronald Sareussen sier det har skapt store problemer for mannskapene som rydder snø at biler står parkert i sentrum over natta.

– Flere butikker vurderer å åpne Gratis parkering i sentrum kan ifølge daglig leder Hugo Kjelseth i Harstad Sentrum AS få flere til å åpne stengte butikkdører.

–Vi ser også at mange biler står hele dagen på tretimersparkeringsplasser. Det var ikke hensikten med gratis parkering. Vi ønsker sirkulasjon på disse plassene.