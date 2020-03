Konfliktrådene åpner igjen

nyheter

Konfliktrådet Nordland vil i likhet med landets øvrige konfliktråd gjenoppta meklingsaktiviteten fra tirsdag 31. mars, heter det i en pressemelding.

Konfliktrådet tilrettelegger for møter slik at de som har en konflikt kan snakke sammen og kanskje finne en løsning begge kan godta. Tjenesten er gratis.

All meklingsaktivitet i landets konfliktråd ble stanset da Korona-restriksjonene ble innført. Tiden har vært brukt til å sikre gode rutiner for parter og meklere som møtes over telefon eller video. Det er også en forutsetning at partene i meklingen godtar at deres konflikt mekles via telefon eller video. Alternativet er å vente til unntaksperioden er over og det igjen kan tilrettelegges for møter ansikt til ansikt.