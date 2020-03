Fylkesmesterskapet i Ungdomsbedrifter blir digital

nyheter

Ungt Entreprenørskap har jobbet på spreng for å få på plass en prisutdeling, ifølge en pressemelding fra Ungt entreprenørskap.

– Det var en enorm skuffelse å måtte avlyse det planlagte Fylkesmesterskapet. Vi hadde store planer for en magisk dag for elevene. Vår første tanke etter avlysningen var derfor «vi må få til noe, slik at elevene får den hyllesten de fortjener!», skriver Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms i en pressemelding.

Løsningen i år blir i form av en digital pressegalla som skal direktesendes.

At det har vært mulig å få til, skyldes 50 jurymedlemmer, og alt fra lokale til store regionale aktører og nasjonale selskaper, skriver Ungt Entreprenørskap.

I Sør-Troms er det en rekke bedrifter som er nominert til ulike priser. Blant annet er Gullkorn UB en av de fem nominerte til prisen som Beste ungdomsbedrift, i tillegg til blant annet nominasjoner i HR-prisen, Innovasjonsprisen, prisen for beste samarbeid med næringslivet.

Fra Heggen videregående er også andre bedrifter nominert til ulike priser.

– På Stangnes Rå er det sterke kandidater til blant annet bærekraftsprisen, innovasjonsprisen og beste yrkesfaglige bedrift, i tillegg til at restaurant- og matfagelevene i Kvæfjord garantert vil ha et ord med i laget når Gastronomiprisen skal deles ut, heter det i pressemeldingen.