Etter sju år i Harstad har sognepresten sagt opp og tar familien med sørover. - Vi har stortrivdes

Etter sju år i Harstad kirke, de første som kapellan og fire neste som sogneprest, vender Stian Holtskog tilbake til hjembyen. 4. august begynner han som kapellan i Gimsøy og Nenset menighet i Skien prosti.

– Ikke et enkelt valg

– Planen har hele tiden vært at vi skulle dra sørover på et eller annet tidspunkt, men avgjørelsen satt langt inne. Sammen med familien brukte jeg hele betenkningstiden etter at jeg ble tilbudt stillingen. Det er ikke et enkelt valg å flytte fra Harstad. Vi var i ferd med å gro fast med venner og nettverket som er bygd opp siden 2013, sier Holtskog.