– Håper på like over påske

nyheter

– Vi tar sikte på å åpne like over påske, men dersom myndighetene sier at man fortsatt skal holde seg inne også etter 13. april med mindre man har helt nødvendige ærender, er jeg mer usikker på hva vi gjør, sier Klæboe.

– Kjempeinnsats

De siste dagene har han stått på nærmest døgnet rundt med å tømme de gamle lokalene.

– Takket være kjempeinnsats fra gode venner har det gått greit å flytte varene til nybutikken. Nå gjenstår det bare å kvitte seg med deler av interiøret som skal gis bort eller kjøres i konteiner til HRS før jeg låser dørene til lokalet vi har holdt til idé siste 14 årene.

– Oppbyggingen av de nye lokalene har jeg fått flinke folk som kan dette bedre enn meg til å ta seg av.

– Først når alt av klær skal plasseres ut trår jeg til sammen med ansatte, sier Klæboe som ser fram til å komme inn i nye lokaler.

– Måtte bare slå til

– Da vi flyttet ut av Bysenteret i 2006 var lokalet vi nå flytter ut av det beste lokalet i sentrum som var tilgjengelig. Men da muligheten dukket opp til å leie lokalene i Gjensidigegården, måtte jeg bare slå til.

– Bedre beliggenhet en dette er det knapt mulig å få i sentrum, sier Leif Magne Klæboe.

Han har lenge hatt 13. april som planlagt åpningsdag, men er innforstått med at denne datoen kan ryke.

– Vi er klare til å åpne da, og på kort varsel etter denne datoen, men ser naturligvis an hvordan ting utvikler seg de neste to ukene.

– Det varmer

Han mener å ha merket en endring blant kundene til i større grad nå å handle lokalt fremfor å kjøpe varer på nett.

– Vi har faktisk solgt en god del gavekort selv etter at vi stengte lokalene i Storgata. Tilbakemeldingene fra kundene er at de heller venter noen dager for å handle det de tenger lokalt.

– Det varmer at folk signaliserer at selv om vi per i dag ikke har noen butikk med varer å tilby ønsker de å støtte opp om oss i den nye butikken.

– Og vi gleder oss til å komme tilbake, da vi ikke har noen planer om å legge inn årene med det første, sier Klæboe.