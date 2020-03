Smitteverntiltak mot negative følelser

nyheter

I denne tiden der så mye er innskrenket og truende, kan «lunta» bli betraktelig kortere. Samtidig må også familiene være mye sammen. Mange har aldri før hatt så mye fellestid under samme tak som de har nå. Det behøver ikke være en god kombinasjon. Gjøres det ikke smitteverntiltak for svært smittsomme følelser som sinne og surhet, kan hele familien bli hardt rammet og få omfattende senvirkninger lenge etter denne unntakstilstanden er over.

Negative følelser smitter selvsagt mellom voksne, mellom barn, fra barn til voksen, så vel som fra foreldre til barn. Her får du eksempler på det siste.