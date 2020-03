Bente-Lill lager vesker av brukte kaffeposer: – Jeg ønsker å bevise at alt kan brukes på nytt

nyheter

Når hele landet oppfordres til å holde seg hjemme, er det fint å ha en hobby å holde på med. Bente-Lill Dankertsen får ut kreativiteten på en miljøvennlig måte. Hennes hobby og lidenskap er å sy, men hun har aldri kjøpt stoffer. Nå holder hun på med et prosjekt der hun syr vesker av kaffeposer i ulike farger.

– Jeg har sydd i mange år, men jeg har aldri kjøpt stoffer for å sy. Tidligere har jeg sydd vesker av voksduker, broderte duker, veggbilder, gardiner og kjoler, så jeg driver kun med resirkulering og gjenbruk.

For tiden samler Bente-Lill inn kaffeposer av ulike slag, og setter de sammen til vesker med stoff på innsiden, slik at resultatet blir ordentlig solid.

– Utfordringen er at jeg drikker lite kaffe selv, så jeg har samlet kaffeposer fra venner og familie helt siden i høst. Min mor som bor i Bodø har mange kaffedrikkende venninner, så hun samler inn og sender til meg i posten, sier hun.

Fikk tilbakemelding fra kaffeprodusent

Dankertsen deler bilder av prosjektet på Facebook-siden «B&Bs BårstuButikk» og ulike re-design sider. Her får hun god respons fra folk som synes veskene er originale og kreative. Til og med kaffeprodusenten Friele har lagt merke til veskene. Bente-Lill fikk nemlig en melding fra deres hovedkontor, hvor de forteller at de synes veskene var fine. De legger til at de ønsker å bidra til prosjektet ved å sende henne mer materiale i posten, i form av Friele kaffe.

– Det er veldig hyggelig at folk liker det jeg lager, og legger merke til det. Jeg ønsker å bevise at alt kan brukes på nytt, sier hun.

Ønsker å fremme gjenbruk

Selv tar hun vare på det aller meste, i fall hun skulle få bruk for det en dag. Neste prosjekt på lista er vesker laget av kattematposer med fine bilder av katter.

– Gjenbruk og resirkulering er viktig. Bare ved å se hvor mange kaffeposer jeg har klart å samle, kan man jo tenke seg hvor mange som går i søpla.

Til daglig er Bente-Lill produsent for Bakgårdsmarkedet, og planlegger å spare noen av veskene til markedet i august. Resten blir gitt bort til bekjente, eller selges til folk som er interesserte via Facebook.