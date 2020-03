Reinsdyrene har store problemer

nyheter

Ifølge landbruksdepartementet skyldes ikke krisen for høye reintall, men unormalt store snømengder som har gjort beitene utilgjengelige. Reinen kan i liten grad bruke sitt naturlige beite.

For å sikre dyrevelferden og fremtidig produksjon må reineierne fôre reinen med kraftfôr. Det er nå om lag 160 000 rein som er berørt av beitekrisen. Dette utgjør 75 prosent av all tamrein i Norge.

Store deler av Finnmark, Troms og Nordland opplever nå en alvorlig beitekrise. Det er variasjoner mellom distriktene i hvor mye fôring som er nødvendig. Per nå varierer dette mellom 50 og 100 prosent.

Uttransportering av fôr er krevende særlig for reineiere som har rein langt unna veg. Landbruks- og matdepartementet har vært i kontakt med politisk ledelse i forsvarsdepartementet som har opplyst at forvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes. Dette er fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Per 31.12.19 sto det 2,7 millioner kroner på kriseberedskapsfondet. Distriktenes egen avsetninger er nå brukt. I tillegg er i underkant av 3,0 millioner kroner av kriseberdskapsfondet benyttet. Dette innebærer at det står i underkant av 10,0 millioner kroner igjen på kriseberedskapsfondet. Disse midlene er tilstrekkelig for å dekke søknader om støtte til innkjøp av fôr for mars måned.

For å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske må distriktene søke innen 30. mars.