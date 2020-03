nyheter

Sandtorg menighet reklamerer for en helt spesiell type gudstjeneste kommende søndag. I disse koronatider kan man ikke komme for nær hverandre, men det betyr ikke at man ikke kan være ilag. Løsningen ble en "drive-in-gudstjeneste". På sin facebookside skriver de:

- Kjør inn på parkeringsplassen og bli sittende i bilen med vinduet nede. I det du kommer, får du en sang- og liturgi-folder utdelt. Gudstjenesten ledes av sokneprest Peter og organist Arne Kristian.