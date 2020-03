Søker midlertidige vikarer: – Mange ønsker å bidra

nyheter

Butikksjef Oddbjørn Borch forteller at ansettelsene skal fungere som en vikarpulje, som vil bli brukt dersom deler av arbeidsstyrken blir utsatt.

– Dette gjør vi for å sikre at vi klarer å opprettholde driften og gi mat til folket, dersom noen av de ansatte blir smittet eller må sitte i karantene i løpet av de neste månedene.

– Utrolig bra respons

Både personer som er permittert fra sin daglige arbeidsplass, og personer som er ute etter en ekstra deltidsjobb oppfordres til å søke. Borch sier at responsen har vært utrolig bra.

– Vi har fått mange søknader. Jeg har inntrykk av at mange av søkerne er permitterte og ønsker å stille opp i denne perioden, men også at det er mange som kunne tenke seg deltidsstilling når dette er over.

Butikken har i dag rundt 20 ansatte, men Borch mener det er vanskelig å si noe om hvor mange ekstra vikarer de vil få bruk for.

– Vi trenger tilstrekkelig med folk i tilfelle noe skulle ramme oss. Det er tydelig at det er mange kompetente søkere som har arbeidslyst og ønsker å bidra, så jeg tror ikke det vil bli noe problem å finne kandidater. Det har vært en utrolig hyggelig respons på dette, fra både voksne og unge, sier han.

Håndterer oppsving i handel

Etter oppfordringen fra myndighetene om å holde seg mest mulig hjemme, og med en stor del av befolkningen i karantene, er det mange som handler mat for lange perioder fremover. Et begrenset restaurant-tilbud kan også føre til at folk handler mer i dagligvare. Borch mener at de eksisterende ansatte har kapasitet til å håndtere økt handel.

– Oppsving i omsetning og handel håndterer vi fint fra før av, så det er ikke bakgrunnen for at vi søker ekstra vikarer. Vi får påfyll av varer hver dag, samtidig som handlingsmønsteret har normalisert seg litt mer den siste uka, så det er ikke et problem, sier han.