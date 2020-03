Harstadkvinne får sin egen plass i Oslo

nyheter

I Harstad har det pågått en diskusjon om å oppkalle gater etter fremstående kvinner i regionen. Nå kommer Oslo oss i forkjøpet, og oppkaller en plass etter harstadkvinnen Louise Iversen.

Louise var Norges første kvinnelige veterinær, og får nå sin egen plass, en grønn oase, i hennes navn ved Veterinærhøgskolen i Oslo. Hun ble født i Akershus, men flyttet videre nordover da hun var ferdig med veterinærutdannelsen. Først til Salangen, hvor hun jobbet som distriktsveterinær, og så videre til Harstad i 1951, hvor hun ble byveterinær.

I år ville Louise fylt 100 år. Hun var en dame som bidro til Harstad kommune på flere områder. Hun satt i kommunestyret, og var medlem av helserådet, kvinnerådet, bygningsrådet, eldrerådet og Soroptimistklubben, hvor hun etter hvert ble æresmedlem.

Forslaget ble sendt til Oslo kommune av Sissel Rostøl Bakken, som hadde kjennskap til Louise i sin barndom.

– Min mamma, Solveig Rostøl Bakken, jobbet tett sammen med Louise på slutten av åttitallet, og de fikk et godt vennskap. Jeg var som barn ikke klar over hvilken pioner Louise var, men etter hvert som jeg ble eldre fikk jeg innsikt i det via min mor, sier Bakken.

– Da Susanne Kaluza la ut Oslo kommunes oppfordring til å komme med navneforslag til plasser og gater, sto det helt klart for meg at Louise måtte hedres, sier hun.

– Louse var en stor, klok mentor med mye kunnskap og politisk forståelse som hun villig delte. Dette sier Sissels mor og tidligere kollega av Louise, Solveig Bakken.