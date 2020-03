Skuespilleren Marit smittet et helt middagsselskap med korona: – Aldri vært så syk

nyheter

7. mars var hun i et middagsselskap med åtte kvinner fra nabolaget. I ettertid har seks av de andre kvinnene blitt syke med korona, ifølge VG. Andreassen er nå nesten helt sikkert på at hun er smittekilden ettersom hun fikk symptomer på sykdommen først.

– De siste to ukene har vært helt forferdelige. Jeg har aldri vært så syk i hele mitt liv, sier Andreassen til VG.

Selv om hun hadde tørr hals og hodepine, forsto hun ikke at det var korona hun var smittet med til å begynne med. Hun reiste derfor videre til Stockholm. Der ble hun så dårlig at hun valgte å isolere seg på hotellrommet for å unngå å smitte reisefølget.

Hjemme i Norge ble hun dårligere og dårligere før hun fikk bekreftet smitte 15. mars. Hun hadde feber og lukte- og smakssansen var borte og fikk stadig en følelse av å skulle besvime.

Også ektemannen Ketil Østli skal ha blitt smittet. Hennes 13 år gamle datter skal ha sluppet unna, og bor nå hos faren sin.

– Jeg har ikke sett henne på 14 dager. Det er først nå jeg begynner å bli tilnærmet normal igjen, men jeg kjenner at det er et langsomt virus og at det tar tid å bli frisk. Faktisk er det noen av disse dagene jeg ikke engang husker.