Ole Martin (17) ser en kraftig endring i unges vaner i koronakrisa

Leder Ole Martin Melbøe Nygård (17) opplever at ungdommer håndterer koronakrisen bra, sammenlignet med flere steder i landet.

– Det vi ser er at det har kommet en kraftig endring i hverdagen til ungdommene. De følger retningslinjene og holder seg hjemme. Nå går flere heller tur og er sosial, samtidig som de holder seg fysisk aktiv, forteller Nygård.

Ungdomsrådet opplever at unge holder seg unna fester og store arrangement. Hvis de ikke møter en eller to venner, bruker de sosiale medier.

Også nestleder William Kleming (16) på tiende trinn ved Seljestad ungdomsskole opplever det samme.

– Det virker som at ungdommen i Harstad er veldig flink og gjør som de skal. Kanskje møtes man en til to venner og holder de samme vennene i perioden. Dette er en bra anledning for unge som er god med sosiale medier til å bruke det til noe nyttig, sier Kleming.

– Det blir litt interessant å se hvordan det utfolder seg. Men jeg tror dette vil vare i en lengre periode, og at folk må forberede seg på at ting blir avlyst.

Nygård og Kleming ønsker å komme med en oppfordring til sine medelever:

– Vi i ungdomsrådet vil oppfordre enda flere til nå å bruke tiden på å lære noe nytt, og kanskje fylle dagene med gamle hobbyer. Det er mye der ute som vi tar for gitt. Vi trenger ikke treningssenter eller idrettshaller for være fysisk aktiv, ta heller en skitur eller en joggetur. Vi har også alle muligheter over nettet, sier Nygård.