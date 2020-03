Banker kutter renten

nyheter

Det står det i pressemelding fra DNB, Sparebanken Nord-Norge (SNN), Nordea og Sparebank 68 grader nord.

DNB skriver at de besluttet søndag å sette ned renten på boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng. Dette er den andre rentereduksjonen de har varslet på litt mer enn en uke.

– Samlet reduksjon for boliglån blir dermed inntil 0,85 prosentpoeng. Den nye rentereduksjonen får effekt for eksisterende lån 2. mai, heter det i pressemeldingen.

SNN skriver at for andre gang på en uke setter de ned renten, denne gang med inntil 0,5 prosentpoeng.

– I forrige uke kuttet vi renten på boliglån og næringslivslån med inntil 0,35 prosentpoeng, og mandag senker vi den med ytterligere inntil 0,5 prosentpoeng. På en uke er renten altså satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng, og den laveste boliglånsrenten er nå på 2,05 prosent, står det i pressemeldingen.

Nordea skriver at de senker rentene på både boliglån og innskudd. Rentesatsen på boliglån senkes nå med 0,50 prosentpoeng for samtlige kunder. På innskudd vil renten senkes med inntil 0,50 prosentpoeng. Sparebank 68 grader nord skriver at de setter ned renten på boliglån med inntil ett prosentpoeng.