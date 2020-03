Smitteverntiltak mot negative følelser

nyheter

Her får du smitteverntiltak for å ivareta et godt hjemmemiljø.

I denne tiden der så mye er innskrenket og truende, kan «lunta» bli betraktelig kortere. Samtidig må også familiene være mye sammen. Mange har aldri før hatt så mye fellestid under samme tak som de har nå. Dette behøver ikke være en god kombinasjon. Gjøres det ikke smitteverntiltak for svært smittsomme følelser som sinne og surhet, kan hele familien bli hardt rammet og få omfattende senvirkninger lenge etter denne unntakstilstanden er over.

Negative følelser smitter selvsagt mellom voksne, mellom barn, fra barn til voksen, så vel som fra foreldre til barn. Her får du eksempler på det siste.

Det er viktig å huske på at barns og ungdoms hjerner er spesielt sårbare, utviklingen forhindres faktisk om de blir utsatt for sinne og surhet fra foreldre over tid.

Et vanlig eksempel på smitte

Barnet sitter lenge med nettbrett eller PC, og selv om forelderen har sagt at det ikke skulle være mer datatid, faktisk nevnt det flere ganger, fortsetter bare barnet med sitt.

Forelderen føler seg kanskje ikke respektert, er lei av å ikke bli lyttet til og redd for å være en dårlig forelder. I tillegg stressa av mange andre grunner som ikke har med barnet å gjøre.

Forelderen sier med høy og sint stemme: Nå har jeg sagt dette så mange ganger før, du legger fra deg PC’en med en gang!

OBS! Ekstra farlig smitte blir det av tre forskjellig forhold:

1. hvis forelderen i tillegg kaller barnet for negative ting, som at hun eller han aldri hører etter, ikke vil samarbeide, er lat, udugelig, en plage.

2. hvis forelderen tar hardt i barnet

3. hvis forelderen truer med noe som oppleves som katastrofalt for barnet, som at pc’en blir inndratt i flere dager.

Barn og ungdom viser ofte raskt symptomer på smitte av sinne og surhet. Et symptom er at de svarer tilbake med samme negative tone: Du er så idiot! Du skjønner ingen ting! Du har ikke noe med å bestemme over meg! Eller at barnet trekker seg bort, kanskje bak en låst dør. Noen smitterammede barn slår, sparker og kaster ting. Senere symptomer er at de ikke vil samarbeide, sier maten smaker vondt, protesterer og nekter. Barnet er nå selv en smittebærer og negative følelser smitter lett til andre søsken og tilbake til foreldre.

Ingen immunitet

Det er ingen immunitet etter man er rammet, og nye utbrudd av negative følelser vil komme helt til smitteverntiltak igangsettes. Mye tyder på at familier kan lide av utbrudd fra forskjellige familiemedlemmer nærmest kontinuerlig dersom det ikke gjøres tiltak.

Smitteverntiltak for negative følelser

1. Tenk dette før du sier noe: Når noen holder på med noe, som for eksempel å spille et dataspill, er det fordi det gir en mening for dem. De gjør det ikke for å straffe foreldre.

2. Spør uten synlig irritasjon. For eksempel: Nå ser jeg at du fortsatt spiller, selv om tiden vi avtalte med data er ute. Hvorfor gjør du det, hva er det som er så interessant?

3. Lytt og gjenta med egne ord det barnet sier, eller det du ser barnet gjør. For eksempel: Jeg hører at du sier du snart er ferdig med en oppgave i spillet du har jobbet med lenge, og jeg ser også at du er veldig ivrig med å få det til. Det virker som du er veldig tålmodig, nøye og rask (skryt om det er mulig, for det er mange imponerende ting kidsa får til på data, ting de vil få bruk for i andre samfunnsnyttige sammenhenger senere i livet).

- Det som er genialt i dette smitteverntiltaket, er at du som er forelder blir roligere og trives bedre med deg selv når du sakker litt opp før du bestemmer hva som skal skje. Barnet synes også du er en kulere og mer forståelsesfull forelder, og vil derfor samarbeide mer med deg.

4. Når du har skjønt hva som er i det for barnet, kan du bestemme hva som skal gjøres. Hvis du tror barnet vil få vanskeligheter med å sovne, eller bli stressa og irritabel med enda mer tid med PC, må du hjelpe barnet med å legge bort PC’en og gjøre noe annet. Målet ditt er sikkert ikke å stoppe barnet i å gjøre ferdig noe det har jobbet med lenge, for slike ferdigheter vil vi jo at folk skal ha. Så her gjelder det å finne løsninger.

- Det kan være å gi litt mer tid slik at barnet blir ferdig med oppgaven eller spillet som det har med venner, så avslutte datatiden uten at foreldre er sinte og sure.

- Det kan være å hjelpe barnet å forstå at oppgaven kan gjøres ferdig på et senere tidspunkt og at det arbeidet som er gjort kan lagres.

5. Si det var flott at barnet samarbeidet, og at du setter grensen fordi du tror det er bra for barnet.

Det anbefales at dette smitteverntiltaket iverksettes straks. Det er det er to foreldre under samme tak, funger dette best om dere støtter hverandre på en positiv måte, ikke kritiserer om dere ikke får det til på første forsøk. Det er ofte lurt med et lite rollespill, der foreldrene kan øve sammen.

Eksemplet handler om datatid. Dette funger like bra på andre områder der det trengs at foreldre må veilede barn. Det er ikke godt foreldreskap og ikke bry seg. Barn som ikke får retningslinjer og tilbakemeldinger fra foreldre får det vanskelig både med seg selv og i samspill med andre.

Sjekk her om du har lært smitteverntiltaket:

Datteren din på 8 år slår melk i glasset sitt, men snakker med søsken samtidig og søler masse melk på bordet.

Hvordan er det riktig å reagere:

A: Ta henne hardt i armen og føre henne til rommet sitt og si hun får komme tilbake når hun kan oppføre seg

B: Kalle henne en barnehageunge.

C: Rope at nå er det nok! Det er så typisk deg å ødelegge!

D: Si med rolig stemme: jeg ser du sølte melk fordi det var noe som du ville snakke om samtidig, og be henne tørke opp. Veilede henne i hvordan hun skal gjøre det, med papir eller klut og så videre. Snakke om andre ting etter det er gjort, og etablere ei god stemning.

E: Selv tørke opp uten å si noe som helst om det.

(Riktig svar er D, nå er det bare å øve mye!)