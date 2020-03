Slik ser Heggen-elever på koronakrisa

nyheter

Preger hverdagen vår kraftig

Vår hverdag er sterkt preget av viruset korona, du leser om dette overalt. Slik som situasjonen er nå er all undervisning hjemmefra, og de aller fleste har hjemmearbeid, men verst er det vel for de som er permitterte fra jobb? For oss avgangselever er dette en tid vi blir sterkt preget av; vil vi få eksamen, vil vi komme tilbake på skolen, men det som vg3 elevene synes er mest kjipt av alt er at slik det ser ut nå, blir det ingen russetid. Dette er jo kanskje ikke noe de eldre setter så mye som en tanke på, men det er et stort problem for oss ungdommer. Russetid er jo ikke bare fyll og fanteri: det er jo samhold, venner og ikke minst en tradisjon. Tradisjoner er folks glade minner.

Det største spørsmålet er jo om vi avgangselever får vitnemål dersom det ikke blir noen eksamen. For det er jo det som kan påvirke hverdagen mest av alt. Om vi må ha gått sisteåret om igjen, ville det ha vært mange som hadde reagert. Det som jeg ei stund så for meg skulle bli reelt, var å ta eksamen til høsten, men dette ville ha skapt sterke reaksjoner fra de aller fleste. Jeg ser på det at noen i regjeringen skal ta en avgjørelse som kan påvirke vår hverdag så mye og så sterkt, som skummelt. Vi ser hvor treg Folkehelseinstituttet var å ta de rette avgjørelsene da vi fikk første utbrudd av viruset i Norge. For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger, dermed blir resten av befolkningen rammet.

Er det forsvarlig at denne hjemmeundervisningen gir oss elever nok kunnskap og forståelse til å komme igjennom pensum? Blir det rett for oss elever at vi skal gjennomføre en eksamen nå til våren? Selv tenker jeg at dette er fryktelig skummelt. Jeg gjør oppgavene og innleveringene som jeg blir bedt om å gjøre og svarer så godt jeg kan for at ting skal bli bra og rett. Selv om de fleste tar dette på alvor, er det mange elever som faller imellom her, og det er kanskje de som allerede hang litt halv åtte med på skolen. Jeg mener ikke vi skal «slippe» eksamen, men jeg mener det blir ekstremt urettferdig å skulle ha hele ansvaret på seg selv, men det vi får høre ved dette er bare å ta ansvar for egen læring. Hvis vi virkelig skal praktisere dette ansvaret for egen læring, er det overhodet ikke noen vits med lærere og skole da? Jeg vet at dette skremmer mange elever, og dette påvirker vår hverdag ganske så kraftig. Kanskje det er på tide at vi slutter å se på statistikk, slutter å tenke på resultater, men elever og hvilke individer disse elevene virkelig er.

Vilja Elen Sivsdatter-Hermansen

Koronaviruset som slo pusten ut av verden

For et par uker siden hørte jeg og vennene mine om et virus via memes på Instagram. Vi lo og syntes det var veldig gøy. Kanskje det var en ærefryktet latter? Fordi SARS-CoV-2, eller koronaviruset, er noe å respektere og ta på alvor. I skrivende stund er 198 367 mennesker smittet og 7 955 mennesker døde, ifølge VG.no si live-dekning over virussmittede. Verden er satt i karantene, vi får ikke dra på skolen, vi får ikke dra på hytta og vi tør ikke besøke våre egne besteforeldre. Det er ikke vanlig at unge dør av viruset, men eldre og mennesker med svakere immunforsvar har større risiko for alvorlig sykdom og død. Jeg og mine venner ler ikke lengre.

Kristin Breivik





Sitter inne når alt håp er inne

At koronaviruset kom til å regjere på alle steder i verden, var det få som trodde. Det var ikke før den første i landet ble smittet. Ikke før den første ble innlagt på sykehus. Og i hvert fall ikke før viruset kom til hjembyen vår. Noe typisk ved de aller fleste mennesker er egoisme. Hundrevis av virussykdommer har regjert i mange land i mange år, men så lenge mammaen vår ikke står i fare for å dø, da går det fint. Inkludert meg selv. Hvis man velger å se på dette fra en annen synsvinkel, så har koronaviruset kommet for å få mennesker til å starte å sette pris på de små tingene i hverdagen.

Fernanda Moniki Freire Dino da Silva





Korona avlyser alt

I disse tider så sitter jeg i likhet med alle andre skoleelever hjemme og har fjernundervisning på grunn av covid-19. Dette har skjedd fordi Norge er et av de landene som har blitt hardest rammet av virusutbruddet som startet like før nyttår i Kina. Hvordan kan et virus som startet så langt borte påvirke meg så mye at jeg ikke kan dra på skolen?

Håkon Aleksander Solum