Skuffelse over at Hålogalandsvegen falt ut

Han er sint og skuffet hvis dette forslaget til Nasjonal Transportplan blir regjeringens forslag.

Hålogalandsveeien får 120 millioner til forberedelser Det er satt av 120 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten på Hålogalandsveien.

– Hålogalandsvegen er i prioriteringsforslaget ikke lenger et bundet prosjekt, og kan forstås slik at det er falt ut. Det er kun fordelt rammer til forberedende arbeider på 578 millioner kroner til et prosjekt som trolig ikke skal bygges. Ellers finner jeg ikke noe mer på dette prosjektet i prioriteringsforslaget fra transportetatene til Nasjonal transportplan, sier Bentzen i en pressemelding.