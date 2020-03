Utstillerne strømmer til årets Bakgårdsmarked

nyheter

– Så sent som i går formiddag mottok vi et par påmeldinger. Det vitner om at mange ønsker og håper at unntakstilstanden er over når vi kommer til midten av august. Den gløden og positiviteten setter vi pris på, og Bakgården jobber fortsatt fram mot at det blir marked 14. og 15. august, sier Bente-Lill Dankertsen, produsent for Bakgårdsmarkedet, i en pressemelding.

De har fått tilbakemeldinger fra kunsthåndverkere og privatpersoner som bruker selvpålagt karantene til å sitte hjemme og produsere opp varer som skal fylle markedet.

Det er kun én måned siden Bakgården åpnet opp for påmeldinger, og utstillere har allerede sikret seg over halvparten av standplassene.

– Det er svært gledelig. Bakgården har aldri tidligere opplevd så stor pågang så tidlig på året. Allerede i januar begynte bedrifter og privatpersoner å klore på teltdukene for å få være en del av 2020-markedet, sier Dankertsen.