– Bruk det lokale, så er du sikker på at de fortsatt er der når krisa er over

Det lokale næringslivet jobber for å holde hjulene i gang i ei utfordrende tid. Alle har et ønske om å opprettholde mest mulig omsetning og unngå permitteringer. Samtidig skal varer og tjenester kunne tilbys trygt og sikkert, og myndighetenes krav og tiltak for å minimere smitterisikoen skal følges. Disse endrer seg også fra dag til dag.

– Kreative løsninger tas i bruk

Både kunder og ansatte må vernes for å forebygge smitte, samtidig bes folk om å holde seg mest mulig hjemme, jobbe hjemmefra og ikke oppsøke butikker og spisesteder med mindre det er helt nødvendig. Dette gir en utfordrende situasjon for både nisjebutikker, kjøpesentre, bakerier og spisesteder.