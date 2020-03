Silje har ennå ikke funnet noen med smitte

nyheter

Harstad kommune skriver på sin facebookside at de så langt har fått svar på 60 prøver, og ingen har testet positivt.

– Harstad har ingen med kjent koronasmitte så langt, heter det fra kommunen søndag ettermiddag.

Det er etablert drive-in-testing utenfor Heggen legesenter. Hit kommer de som er blitt henvist til testing fra sin fastlege eller legevakta.

– Selve testen skjer gjennom bilvinduet. Testen gjennomføres ved at en pinne stikkes langt bak i nesen, roteres og holdes der i noen sekunder. Siden stikkes en pinne bak i halsen. Det er ikke til å legge skjul på at dette kan være ubehagelig, men det er viktig å holde ut for å få best mulig prøveresultat, skriver Harstad kommune.