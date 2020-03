nyheter

Det var to personer som fikk fem av fem riktige, og dermed vant syv millioner kroner hver. De to personene var fra Troms og Solør, og stikker av med en solid premie på 6 976 885 kroner.

- Nei, det ble nesten litt for mye. Jeg begynte å skjelve da jeg så hvor mye jeg hadde vunnet. Hadde jeg visst jeg skulle vinne så mye skulle jeg ha sørget for å ha en slant cognag i huset. Jeg skulle kanskje kjøpe meg en litt større og nyere bil for pengene, sier mannen fra Troms til Norsk Tipping.