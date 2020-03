- Strenge restriksjoner for utenlandsflyvninger

nyheter

VG melder at statsminister Erna Solberg sier at alle flyplasser og havner skal stenges fra mandag klokka 8. Men samtidig presiserte statsministeren at nordmenn som er på reise i utlandet, skal få komme hjem.

Lufthavnsjef på Harstad/Narvik lufthavn Evenes, Anne Britt Bekken, sier dette om saken lørdag kveld:

- Utviklingen skjer fortløpende og utsagn på pressekonferanse tilsier at lufthavner stenger mandag klokka 08.00. Våre opplysinger tilsier at det blir strenge restriksjoner på reiser inn og ut av Norge men at innenlandstrafikk vil gå som normalt. Vi jobber med ytterligere avklaringer og kommer med disse så fort dette foreligger, sier Bekken.