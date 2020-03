Kreftforeningen holder tilbake bøssebærere i Harstad: – Aksjonen blir digital

nyheter

Torsdag 12. mars skulle Harstadrussen gått fra dør til dør for å samle inn penger til Krafttak Mot Kreft. Over 20 000 bøssebærere over hele landet blir holdt tilbake for å minimere spredning av koronaviruset og for å beskytte sårbare grupper.

Russestyret ved Heggen og Stangnes og Rå videregående skole bekrefter at ingen russ fra Harstad skal gå som bøssebærere. Russen skal likevel gjennomføre innsamlingsaksjonen – heldigitalt.

Vil hindre spredning

Benedicte Hass, formann i russestyret på Heggen vgs, forteller at på grunn av avlysningen vil innsamlingsaksjonen utvides. Aksjonen har tidligere kun vært forbeholdt torsdag 12. mars, men det vil nå være mulig å donere digitalt frem til søndag 15. mars.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener det er et nødvendig tiltak å holde tilbake bøssebærerne.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier Ryel.

Mål om 45 millioner

Målet er fortsatt å samle inn 45 millioner kroner gjennom Krafttak mot kreft.

– Det er et stort engasjement for kreftsaken i befolkningen. Vi håper folk vil vise like stor giverglede gjennom Vipps og våre nettsider i stedet, sier Ryel.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige, nasjonale innsamlingsaksjon. Årets aksjon samler inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet. Pengene vil også gå til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Dersom du ønsker å gi et bidrag til Krafttak mot kreft finner du informasjon på krafttakmotkreft.no.