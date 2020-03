Gravde i Bergselva på leting etter Oddvar (23): – Viste seg å være en stor oppgave

nyheter

Tidligere på dagen onsdag gjennomførte politiet et såkalt Recco-søk med assistanse fra Heli-Team i Harstad. Søkeren ga utslag på to punkter langs løpet til Bergselva. Området Folkeparken/Travparken var det siste geografiske området hvor det ble gjort sikre observasjoner av savnede, mellom 18.00 og 22.00 10. februar.

– Vi forsøkte etter beste evne å grave vekk tung snø og is i elva, men det viste seg å være en stor oppgave. Det har vært mye vær siden personen ble meldt savnet. Kulde, mildt, regn og snø om hverandre. En kropp kan teoretisk sett ligge bare meter unna søkepunktet, uten at den er synlig for letemannskaper. Vi fant dessverre ingenting, opplyser Tommy L. Johnsen ved Harstad politistasjonsdistrikt.