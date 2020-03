– En milepæl for oss

nyheter

Oppdraget kommer fra Aibels kontor i Harstad, en av Norges største aktører innen oppgradering i olje- og gassindustrien. Hinnstein ble nylig kvalifisert som leverandør for oljeindustrien. Oppdraget går i korthet ut på å prosjektere tekniske installasjoner som skal integreres på gassplattformen Aasta Hansteen. Leveransen skal være ferdig før jul.

Den første ordren

– Som et ledd i strategien for å bygge Hinnstein videre, så vi på nye interessante markedsområder. Olje- og gassnæringen var ett av dem. Det medførte at vi måtte jobbe med vårt styringssystem for ledelse og kvalitetssystem. Nå er vi kommet dit at vi skal sertifiseres i henhold til ISO 9001:2015 i mai. Dette gir oss mulighet til å bli kvalifisert som leverandør til bransjer som krever denne type sertifisering, sier daglig leder ved Hinnstein, Hilde Svenning.