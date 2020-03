Heimevernets tiltak mot koronaviruset

nyheter

Soldatene i Heimevernet kommer fra det sivile og skal tilbake til det sivile etter øvelsen. Det er ekstra viktig for sjef HV-16 at det meste blir gjort for å unngå smitte når om lag 1.400 lokale HV-soldater er inne til øvelse de neste ukene.

– Det viktigste vi gjør er å følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Allerede før soldatene møter opp har de fått en tekstmelding fra HV-16 hvor vi stiller de tre spørsmålene som Helsedirektoratet har laget i forbindelse med utbruddet av korona i Norge, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.