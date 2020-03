Fire trafikklærere i nord mistet godkjenningen - ingen av dem var fra Harstad

nyheter

Av 799 kjøreskoler som ble undersøkt, fikk 22 advarsler.

Ifølge seksjonsleder Ingunn Foslund i Statens vegvesen var fire av de 31 trafikklærerne som nå er uten godkjenning, i Nord-Norge.

– Av disse fire var det to som på grunn av helse meldte fra selv. De to andre mistet godkjenningen på grunn av avvik i forhold til trafikkopplæringsforskriften, sier hun.

Det var altså bare to i nord som ble tvunget til å slutte.

– Ingen av de fire befinner seg i Harstad, sier Foslund, som forteller at det generelt sett er god kvalitet på trafikkskoler og -lærere i landsdelen.

– Alle jobber mot felles mål om sikker trafikk.

Jevnlig

Alle trafikkskoler skal være godkjent av Statens vegvesen. For å sikre at de følger reglene til føreropplæringa, blir de også fulgt opp med jevnlige tilsyn.

– Norge er verdens beste på trafikksikkerhet, og den grundige føreropplæringa vår kan ta noe av æren for det. Vi er derfor opptatt av at alle som skal ta førerkort får den gode opplæringen de har krav på, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.

Hvis trafikkskolen ikke følger de formelle kravene, får de i første omgang pålegg om å rette seg etter disse kravene. Om ikke de ikke følger opp, kan det føre til en advarsel. I ytterste konsekvens kan godkjenningen tilbakekalles.

Målrettet tilsyn

Tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen baserer seg på tips fra publikum, tidligere funn og annen informasjon som gjør at det kan være aktuelt å se nærmere på en trafikkskole. I tillegg gjennomføres det rutinemessige kontroller for å holde et øye med kvaliteten.

– Når vi gjør tilsyn sjekker vi at alt det formelle er i orden. I tillegg kan vi være til stede i klasserom eller i bil for å kontrollere trafikklærernes arbeidsmetoder der, sier Omholt.