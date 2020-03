Cold Response med små endringer

nyheter

Forsvarets operative hovedkvarter gir kontinuerlig informasjon ut på norsk og engelsk til alle avdelinger som deltar på øvelsen som de må følge for å unngå spredning av smitte.

Det har blitt vurdert at det, for å unngå smitte, er bedre at soldatene trener ute i felt enn at de blir sendt hjem via fly og annen offentlig transport.