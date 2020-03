Utsatte ekskjæresten for et voldsmareritt

nyheter

De neste 30 minuttene eskalerte krangelen til et punkt hvor kvinnen fryktet for sitt liv. I sin forklaring i Trondenes tingrett beskrev hun at kvelertaket var så hardt at hun fikk store problemer med å puste. Da hun forsøkte å rømme fra boligen, ble hun dratt etter håret inn igjen, der nye kvelertak ble tatt. Inn i mellom forsøkte fornærmede å roe ned tiltalte, ved å gjøre så lite motstand som mulig.

Etter en stund ga hun han mobiltelefonen. Mens han undersøkte innholdet klarte hun å komme seg til yttergangen i boligen, hvor hun tok på seg skoene og styrtet ut. Fornærmede fikk så hjelp hos en nabo, og ringte først til politiet og så til sine foreldre, som tok henne med på legevakten.