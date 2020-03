Laget så mye bråk på serveringssted at politiet kom

nyheter

Det var to personer i Harstad som natt til lørdag laget så mye bråk på et serveringssted at de ble innbragt til drukkenskapsarresten. Den ene personen nektet å oppgi personalia til politiet, mens den andre personen oppførte seg utagerende. Sistnevnte person blir anmeldt for forholdet. Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 04.19.

Troms politidistrikt meldte også klokken 00.11 at to biler hadde kollidert i Breivika. Ifølge politiet var det ikke tale om personskade. En av førerne ble ilagt forelegg for brudd på vikeplikt.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til lørdag:

Tromsø: Politiet ble kontaktet av en båtfører som har gått båten sin på land, litt nord for Skjelnan tankanlegg. Båtfører opplyser å være uskadd. Båten er en 28 fot fritidsbåt , og vil bli forsøkt berget når det blir flo.

Tromsø: En dame utagerte verbalt og kastet øl inne på et utested i Tromsø sentrum. Politipatruljen har bortvist damen fra sentrum.

Tromsø: Tre utenlandske soldater involvert i en voldshendelse ved et utested i Tromsø sentrum. Soldatene innbragt av politiet og satt i arrest. Forholdet blir anmeldt og soldatene forventes bøtelagt.

Tromsø: Politiet stanset fører av bil langs Kvaløyvegen natt til lørdag. Fremsto ruspåvirket. Fremstilt for legevakt for blodprøve og klinisk undersøkelse. Anmeldt for forholdet og førerkortet beslaglagt.

Nordland: Politiet i Nordland melder om en rolig natt i fylket.