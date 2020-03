Straffet hardt for hensynsløs oppførsel

nyheter

Gang på gang brøt harstadmannen besøksforbudet politiet hadde ilagt han mot å oppsøke eller ta kontakt med sin tidligere samboer. Han sendte henne i tillegg sjikanøse og truende tekstmeldinger i hytt og gevær, til alle døgnets tider.

Emosjonell

Den noe rabiate adferden er heller ikke noe nytt, da han har flere dommer på seg for den samme manglende respekten for andre folks privatliv. Særlig når det dreide seg om tidligere kjærester.

Sekunders mellomrom

I tingretten innrømmet da også harstadmannnen i 30-årene at han har forbrutt seg mot politiets besøksforbud.

De sjikanøse tekstmeldingene har han også sendt. Men han mente påstandene om at han skal ha tatt kvelertak på henne og slått henne, var veldig overdrevet.

En rekke av de 272 meldingene har kommet med få minutters– og dels sekunders – mellomrom, og inneholder både krenkende beskrivelser av fornærmede, signaler om at tiltalte skal ta hevn på «noe» eller «noen», så vel som antydning om at tiltalte skal ta livet av seg eller andre.

Truende språkbruk

Et eksempel er følgende: «SATAN Æ VIL SLÅ EN VILLT FREMMED NEGER SÅ HAN ALDRI LEVE IGJEN!!!! så sint e æ inni mæ. At æ vil rive opp strupa og grave folk ned mens dem leve !!!!! SKJØNNE DU AT DETTA HAR GJORT NÅKKA MED MÆ !!!! KJÆRLIGHET Å DRIT! At det har tatt fette livet av mæ !!!!!!! ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅDÆÆÆÆÆÆÆVEN !!!!!!!!! ÆÆÆÆRJH».

Empati

Retten mener harstadmannen totalt mangler forståelse for den påkjenningen han gjennom sin oppførsel har påført sin tidligere samboer og deres felles barn.

Hun har kjent på angst, er blitt redd for at harstadmannen skal dukke opp, sliter med omsorgen for barn, og har ramlet ut av arbeidsliv og skole.

Roten til frustrasjonen

I domspapirene står det følgende: «Av de meldingene som ligger til grunn for tiltalen, er det gjentakende uttrykk for sinne knyttet til tiltaltes manglende kontakt med barna – noe tiltalte dels gir uttrykk for at fornærmede selv er skyld i. Dette synet underbygges også av tiltaltes forklaring i retten».

«Selv om han i sin redegjørelse ga uttrykk for at han var lei seg for disse meldingene, viste han i liten grad evne til å reflektere over sin egen rolle i dette, og den faktiske belastningen han påfører fornærmede».

Kvinner særlig utsatt

Det påpekes særskilt at trakassering av kvinner er et betydelig samfunnsproblem, og allmennpreventive hensyn taler særlig for en tydelig og streng reaksjon, når man som her står overfor langvarige og nedvurderende krenkelser av fornærmede.

Sett i forhold til omstendighetene i denne saken og tidligere domfellelser, danner det seg et tydelig og bekymringsfullt mønster av at det først og fremst er kvinner tiltalte har hatt en relasjon til som kommer i søkelyset for disse angrepene.

Samlet fant tingretten at de måtte utmåle straff for ett tilfelle av fredskrenkelse, én kroppskrenkelse, brudd på besøksforbud og unnlatelse av å oppgi personalia til polititjenestemann.

Straffen

Harstadmannen ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på fire år. Grunnet hans vanskelige økonomiske situasjon ble tiltalte frikjent for påstanden om å dekke sakskostnader.

Dommen i tingretten var enstemmig.