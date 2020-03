Hele restbeløpet går til sykkelvei

nyheter

Prosjektleder Geir Jørgensen opplyser at det per i dag står rundt 250 millioner i Harstadpakken. Disse pengene har styringsgruppen i Harstadpakken vedtatt skal øremerkes løsning for myke trafikanter fra Kanebogen, inn til byen og til Sama. I dette ligger det også noen tilrettelegginger for kollektiv.

Lagt på is

Prosjektlederen håper i det lengste at Harstad skal få Stortingets ja til å bruke 900 millioner kroner mer for å fullføre hele veipakken. Hvis stortingspolitikerne sier ja, vil alle statlige, fylkeskommunale og kommunale prosjekter bli bygd som planlagt under forutsetning av at pakken fortsatt skal porteføljestyres. Akkurat nå er halvparten av de kommunale prosjektene i Harstadpakken lagt på is. Mange av dem er gang- og sykkelveier.