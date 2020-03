Byens nye pårørendesenter for psykisk helse åpnet: – Et løft for familier

nyheter

– Pårørendesenteret vil være et løft for familier og andre som er i pårørendesituasjoner. De får stor belastning av å være i tunge situasjoner. Det vil bli et løft og en mulighet til å få styrken tilbake, sier Ann-Kirsti Brustad, leder ved Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) i Harstad. Hun understreker at senteret er et lavterskeltilbud for pårørende uavhengig av diagnose og alder.

Pårørendesenteret holder til på Sama, og skal være et støtte og ressurssenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid.