Veipakken fri for penger

nyheter

– Vi kan ikke lenger sitte på vent, sier hun.

Purret og mast

Opsal har i lang tid purret og mast på departementet for å få et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide for å diskutere den videre skjebnen for Harstadpakken. Nå har hun endelig fått svar fra departementet om at Harstad-delegasjonen, får et møte. Men så langt er det ikke satt noen dato.