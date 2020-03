Ingen skam å snu!

nyheter

Mot sju stemmer satte nemlig de folkevalgte en effektiv stopper for ungdomsrådets ønske om forslagsrett i kommunens øverste politiske organ.

«Vi er valgt av folket gjennom demokratiske valg. Det er ikke ungdomsrådet. Gir vi ungdommen denne muligheten, må også eldrerådet og råd for funksjonshemmede gis samme mulighet», lød den noe småarrogante forklaringen – enn si unnskyldningen – fra godt voksne harstadpolitikere.

Ja, og hva så? Dette er ærlig talt altfor defensivt, og det harmonerer dessverre dårlig med uttalelser om å ta ungdommen mer på alvor. Vi hadde ærlig talt forventet et annet resultat, ikke minst sett i lys av at Harstads ordfører ved flere anledninger har tatt til ord for å involvere ungdommen i sterkere grad.

Her har ungdomsrådet fått forslagsrett I Harstad ble forslagsrett for ungdomsrådet nedstemt i kommunestyret i forrige uke. I Tjeldsund kommune har både eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede begrenset forslagsrett.

Hun har også gått i front for å etablere et regionalt ungdomsråd, og på et møte i Hålogalandsrådet ble initiativet bejublet og flere hundre tusen kroner bevilget. Lederen for Harstad ungdomsråd ble båret på gullstol, og i varme ordelag snakket man om å arrangere en ungdomskonferanse. Nettopp fordi ungdommens stemme er viktig, og vel verdt å lytte til.

Ett spørsmål ligger ytterst på tungespissen: Hvis Harstads politikere virkelig mener at de vil høre hva ungdommen har å si; hvorfor ikke påta seg oppgaven med å være en foregangskommune? Vise gjennom handling at ungdomsrådet er mer enn lovpålagt pynt og stemmesankende symbolpolitikk. Risikoen er null. Det er uansett kommunestyret som til syvende og sist bestemmer.

Nei til å gi ungdomsrådet begrenset forslagsrett: – Jeg hadde gjerne sett at vi fikk gjennomslag for dette Til tross for tverrpolitisk ros av de unges engasjement valgte et stort flertall av politikerne å ikke åpne for å gi ungdomsrådet begrenset forslagsrett i kommunestyret og utvalg.

I nabokommunen Tjeldsund har man skjønt det, og ordfører Helene Berg Nilsen har i våre publiseringskanaler redegjort for hvorfor kommunens politikere mener det er viktig å gi ungdommen mer reell innflytelse. Vår oppfordring til Harstads politikere er å legge eventuell prestisje til side, og se over til naboen.

Tjeldsundordføreren har helt rett når hun anbefaler Harstads folkevalgte å tenke seg om en gang til. Og det er som kjent ingen skam å snu.