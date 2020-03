De eldre lar seg ikke skremme: – Vi er ikke redde for viruset

nyheter

Foreløpig er det ikke registrert noen tilfeller av koronaviruset i Harstad. Det er derimot ikke gitt at innbyggerne i byen ikke bekymrer seg for smitte. Vi har snakket med besøkende på aktivitetssenteret for å få et innblikk i hva de eldre mener om saken.

– Folk må bruke sunn fornuft

Gjestene på senteret virker ikke å være spesielt engstelige, men de mener at det er viktig å være påpasselig på et eventuelt virusutbrudd.