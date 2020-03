Her har ungdomsrådet fått forslagsrett

nyheter

Ved sammenslåingen av Skånland og Tjeldsund kommuner fikk ungdomsrådet mulighet til å foreslå saker i kommunestyret. Her har også eldrerådet og råd for funksjonshemmede hatt forslagsrett i flere år.

I Harstad kommune har ungdomsrådet kjempet for å få begrenset forslagsrett for å få en kraftigere stemme i kommunestyret. I forrige uke fikk de nei, til tross for tverrpolitisk ros for sitt engasjement.