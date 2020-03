– Blir rasende av å se på tiltalte

nyheter

Mannen er tiltalt for å ha hatt utuktig omgang med barn under 16 år, og har tidligere vært straffet for dette. Han sa seg ikke skyldig etter tiltalen.

– Var inne i en sårbar periode

Den ene av de fornærmede, som ikke lenger er bosatt i Harstad, hevdet at han ble utsatt for minst 35 overgrep i perioden juni 1998 til mai 1999.