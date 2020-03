Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Skibotn: 14.45: Trafikkulykke mellom to kjøretøy i E6- E8-krysset. Tre personer involvert, og alle er bevisste. Politi og ambulanse er på stedet. 15.42: Mann i slutten av tenårene fikk beslaglagt førerkortet som følge av vikepliktsbrudd. Bilen kom fra E8 og kjørte i strid med vikeplikt ut på E6. Dette resulterte i kollisjon med annen personbil som kom kjørende nordover på E6. Totalt tre personer fulgt opp av helsevesenet.

Rana: 14.26: Rana Røde Kors bistår AMK med å frakte person med mulig benbrudd fra ei hytte ved Reingardsvatnet.

Narvik: 14.14: Mann stanset av patrulje på Ankenes. Fører mistenkes for promillekjøring. Bevissikring utført og førerkort beslaglagt.

Lofoten: 14.07: På fylkesvei 815 i Hagskaret er en rekke biler trafikkfarlig parkert. Politiet er på stedet med en patrulje og skriver ut gebyr på bilene som står trafikkfarlig plassert.

Bodø: 11.43: Vogntog i Bodøtunnelen har problemer med ett hjul. Vestgående tunnelløp er stengt. Politiet er på stedet og i kontakt med fører. 12.35: Vogntoget mangler ett bakhjul på tilhengeren. Politiet eskorterer vogntoget ut av tunnelen og ilegger kjøreforbud inntil nytt hjul er montert. Sak opprettes.

Bodø: 11.19: Mann siktet for promillekjøring. Bevissikring utført og førerkort beslaglagt.

Svolvær: 10.53: Politiet har gjennomført promillekontroll. Ingen reaksjoner.

Sandnessjøen: 10.25: Promillekontroll gjennomført på riksvei 17. Ingen reaksjoner.

Mosjøen: 09.48: Politiet har avholdt promillekontroll på Baustein. Ingen reaksjoner.

Sortland: 04.04: Politiet anmelder mann i 20 årene for å nekte å oppgi personalia. Han var innblandet i en ordensforstyrrelse på ett utested.

Bodø: 03.54: Melding om feststøy fra privatadresse i Bodøsjøen. Politiet har vært på stedet. Beboere har fått pålegg om å dempe støynivået.

Stokmarknes: 02.32: Melding om at to personer har slåss. Ikke pågående, og begge er oppegående. Politiet er på vei til stedet. 03.34: Den ene parten hadde tatt taxi til legevakta for å la seg undersøke.

Leknes: 03.11: Melding om bil som kjørte med akematte på slep. Politiet har vært i kontakt med fører. To personer satt på akematten da bilen ble stanset. Fører fikk førerkortet beslaglagt. Han var i begynnelsen av 20-årene.

Sandnessjøen: 02.48: Melding om flere involverte i slåssing på hotellrom. Patrulje på stedet, og er rolig nå. Politiet snakker med partene. 03.07: To personer får seg en sjekk av lege. Den ene med smerter i ei hånd. Framdtår som lettere skadet.

Ulvsvåg: 00.52: På europavei 6 har en personbil med to personer i kjørt av veien. Ingen ble skadd. De involverte bestiller bilberging selv. Veien er åpen.

Alstadhaug: 00.49: Patruljen har skrevet ut ett forenklet forelegg til fører som kjørte med kurve/tåkelys. Fører var i slutten av tenårene.

Fauske: 00.45: Utrykningspolitiet har stanset fører som mistenktes for ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført og anmeldese blir opprettet. Fører var en mann i 30-årene.