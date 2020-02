Harstads første samvirkelag

nyheter

Da Leif Olsen og Henry Halsebø skrev artikkelen om Harstad Samvirkelag i boka om forbrukerkooperasjonen i Troms som kom ut i 1996, kjente nok ikke de den hele og fulle bakgrunnen for det som lå til grunn da Jern og metallforeningen i Harstad i februar 1916 drøftet mulighetene for å få organisert et kooperativt innkjøpslag. Det strandet, sies det, fordi fagforeningen hadde dårlig erfaring med et kooperativ som hadde eksistert tidligere. (Leif J. Olsen var formann i styret for – og Henry Halsebø var disponent i vårt lokale Samvirkelag da de skrev artikkelen). Kristian Steinnes` 100-årsberetning om Harstad fra 2004 har dessverre bommet på en del årstall omkring saken. Årsaken til dette ligger nok i at den gang disse arbeidet med problemstillingene, så var ikke digitaliseringen av lokalaviser kommet langt nok.

NKL

Sammenslutningen av samvirkelagene i Norge under betegnelsen Norges Kooperative Landsforening ble stiftet i Kristiania tirsdag 26. juni 1906. At dette hadde virkning på opinionen i Harstad, er det liten grunn til å tvile på. Her var stiftet en organisasjon som skulle ivareta forbrukernes interesser gjennom egne foreninger eid og driftet av medlemmer som driftet egne butikker der medlemmene fikk en prosentvis utbetaling av det de handlet for i løpet av året.