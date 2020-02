Leteaksjon etter 23-åring i Harstad

nyheter

Mannen heter Oddvar Jacobsen og er bosatt i Harstad. Siste kjente observasjon var i Harstad 10. februar.

– All informasjon som kan føre til at vi finner Oddvar Jacobsen er av interesse for politiet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet beskriver den savnede slik:

Høyde ca 180 cm

Mørk blond, kortklipt hår

Tynn, bred over skuldrene

Halter på høyre fot

Arr over nese, fra tipp og mot venstre,ca 5 cm langt

Blå øyne

Tatovering, mulig dødningehode, på en overarm

Svak skjeggvekst, lyst

Bekledning:

Jakke, farge himmelblå, allværsjakke/gore tex, ukjent merke

Bukse, farge sort, allværsbukse/gore tex, ukjent merke

Nye, sort sko

Mulig sort lue/cap

Sekk, sort/grå

Han kan også være iført grå joggebukse og mørk hettejakke

Kontakt politiet på 02800 eller politiførstebetjent Heidi Heggen, tlf. 77 04 36 29.