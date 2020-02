Tålmodigheten slutt for politikerne: Full oppvask om BPA

nyheter

Det politiske signalet er dermed krystallklart:

Flere skal få BPA

– Vi ønsker økt bruk av brukerstyrt personlig assistanse for at de som har behov for bistand kan leve normale liv. Ønsket er kanskje ikke like stort blant dem som skal sette dette ut i livet, sa varaordfører Espen Ludviksen.