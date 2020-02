Ber regjeringen redde flyrutene

nyheter

I forrige uke ble det kjent at Widerøe legger ned 4000 flyavganger fra og med 4. mai . Evenes lufthavn rammes hardest, og mister kortbanerutene til Andenes og Bodø. Bakgrunnen er økte avgifter, en kraftig svekkelse av den norske kronen og markedsutviklingen i Norge, ifølge Widerøe.

Nå ønsker Widerøe at flere av rutene skal legges ut på anbud. Det innebærer at staten må betale selskapet for å fly strekningenei, følge NRK.

– Dersom politikerne tar avgjørelsen litt hurtig, kan det gjennomføres et såkalt hurtiganbud. Vi vil i så fall legge inn anbud, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NRK.

– Vinner vi det kan vi bare videreføre ruta fra den 4. mai, for vi flyr jo helt til da,

NRK har spurt om Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om departementet vil subsidiere ruten mellom Evenes og Bodø. Hareide svarer på en e-post at det er for tidlig å komme med konkrete grep per nå.