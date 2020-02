Ungdomsrådet ønsker å foreslå saker i kommunestyret: – Vil være med å påvirke

nyheter

Torsdag skal kommunestyret i Harstad stemme over om ungdomsrådet får begrenset forslagsrett, som betyr at de får lov til å stille forslag på lik linje med partiene hvis forslag forberedes og informeres om på forhånd.

– Årsaken til at vi ønsker dette er at ungdomsrådet per dags dato ikke har begrenset forslagsrett. Vi ønsker å være på lik linje med politikerne i Harstad. Vi representerer tross alt en gruppe på nesten 5.000 barn og unge i kommunen.