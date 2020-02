De har tatt fagbrev og står sterkt rustet for framtidens arbeidsliv

nyheter

– Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte yrkesfaglig opplæring. Har lært enormt mye og vokst så mye som person på de to årene, med en kombinasjon av teori og praktisk opplæring i et yrke.

– Mye bedre enn å tilbringe hele sin tid i et klasserom, forteller Birgitte Bendiksen (kontor- og administrasjonsfaget).