For lite samvær med foreldre

– Nå forventer vi at Harstad og andre kommuner rydder opp. Samværsretten må støtte opp om at barna i utgangspunktet skal tilbake til sin biologiske familie etter at det offentlig har overtatt omsorgen. Det sier advokat Rune Stenstrøm i advokatfirmaet FINN.

12 timer i året

Stenstrøm tror mange mødre og fedre Harstad-regionen venter i spenning på om de får se sine barn oftere etter at Norge led et knusende nederlag i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). EMD mener norsk praksis gir svært begrenset samvær mellom foreldre og barn, og konkluderer med at det er en krenkelse av retten til privatliv og familieliv.