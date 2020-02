Jobber for barn og unges oppvekstvilkår

nyheter

Dette er forhold som ikke stopper ved landegrensene, men som er felles for alle de nordiske land. Derfor har det vært viktig å få på plass et nordisk samarbeidsprosjekt for å utveksle kunnskap og erfaringer mellom de nordiske landene, konkluderer «Foreningen Norden».

I den forbindelse har de innledet et samarbeid med Bikuben regionalt brukerstyrte senter, med base i Kvæfjord i Troms. Prosjektet er godt i gang. Nå innleder man nye faser, opplyses det.

Les også:

– Det handler om å skape trygge rammer Inge Alexander Gjestvang fra Rosa kompetanse skole kurset tirsdag lærere og helsepersonell om kjønnsidentitet, seksuell orientering og variasjoner i familieformer.

Det vil i praksis si å iverksette planlagte hospiteringer av brukere og fagfolk fra de forskjellige land, samt få arrangert de nordiske konferanser. For å realisere det videre prosjektet må det tilføres økonomiske midler. Til dette trenges det drahjelp og bistand fra Foreningen Norden Norge Sverige og Finland, konkluderer foreningen.

Målsettingen med prosjektet er å skape en nordisk dialog om de unges situasjon og de muligheter som er til stede for å hjelpe dem unge til et godt liv. I tillegg til å raskere kunne hjelpe unge som er kommet i en vanskelig situasjon.

Foreningen Norden mener det er viktig å få på plass gode arenaer for nordisk idéutvikling for psykisk helsearbeid fra et brukerperspektiv. Man snakker om selvhjelp, hjelp til selvhjelp, empowerment og recovery.

Les også:

Opprørte mødre varsler kamp for opplæring for utviklingshemmede Barbro Hætta og Gunn Boltås Stangnes er ikke bare sinte. De er opprørte over at Troms fylkeskommune med et pennestrøk raserer opplæringstilbudet til utviklingshemmede.

Brukermedvirkning, både på individnivå, systemnivå og tjenestenivå er også sentralt. Utfordringer skal synliggjøres og erfaringer utvekslet mellom alle som skal delta i prosjektet i hele Norden.

Foreningen påpeker at 70 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og skole. En av tre unge faller ut av videregående opplæring, og antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag.

Les også:

Samarbeid UiT – Harstad skole om pilotprosjekt: Drama som inkludering UiT campus Harstad har nylig inngått avtale med Harstad skole om å bli en pilotskole for bruk av drama som inkludering i lærende fellesskap.

Omkostningene er store både for samfunnet, for de unge det gjelder og deres nærmeste, konkluderes det. Man mener ungt utenforskap ikke bare er en nasjonal, eller nordisk utfordring. Den spenner seg også internasjonalt.

Utfordringer med ungt utenforskap påfører store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Skolevegring og dropout problematikk er økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

Les også:

Arbeid for alle Arbeid er selve fundamentet for et godt liv og like muligheter for alle.

Foreningen mener prosjektet bør munne ut med en rapport fra brukerperspektivet, som kan nyttes som kunnskapskilde for politikere på alle nivåer. I tillegg til tjenesteleverandører, forskningsmiljøer og undervisningsinstitusjoner.