– Vegring og frafall viser at barn har det vanskelig i livet

UiT-forsker Gro Hilde Ramsdal var en av foredragsholderne på konferansen skolenærvær, som ble arrangert i Harstad før helgen. Hun forklarer viktigheten av sosiale relasjoner i en frafallsprosess.

– Skolevegring og skolefrafall er bare markører for at barn har det vanskelig i livet sitt. Dette gjelder både på og utenfor skolen. Så dette er et tema som handler om mye mer enn vegring og frafall fra skolen, sier Ramsdal.

Hun legger til at det er like viktig å gi barna gode oppvekstsvilkår, som det er å bygge en god skole. Både Ramsdal og andre foredragsholdere på konferansen fremmer budskapet om at sosial tilknytning er det viktigste i kampen mot skolefravær.