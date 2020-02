Næringsforeningen hardt ut mot Widerøe: – En hån mot næringslivet

nyheter

Mandag ble det kjent at Widerøe legger ned sine ruter fra Evenes til Bodø og Andenes i tillegg til ruter over hele landet fra og med mai 2020. Kuttene vil føre til lange omveier for folk som flyr ruta i jobbsammenheng dersom det ikke kommer en erstatning.

Årsaken til nedleggelsen er at økte avgifter, en kraftig svekkelse av den norske kronen og Norges generelle markedsutvikling, ifølge Widerøe.