Problemet har vært kjent og merket lenge på kroppen av befolkningen, og i november bestemte utvalget at saken skulle løftes opp til politisk behandling. Det skjer denne uken.

Situasjonen er spesielt kjedelig for de eldre. I fjor høst sendte helsesykepleier Kristin Vonheim Håkonseth et brev til utvalget om situasjonen. Der påpekte hun at i hennes arbeid med helsestasjon for eldre har det oppstått mange frustrasjoner over at området mangler et rutebusstilbud.